Epidemija v številkah

pripravila Nadja Podobnik

Ljubljana, 31. maja - Epidemija novega koronavirusa v Sloveniji je uradno trajala 80 dni, od 12. marca do 31. maja. Na slovensko družbo in gospodarstvo ima izbruh doslej nepoznane in nevarne bolezni izredno obsežne posledice. STA je pripravila pregled nekaterih numeričnih podatkov, povezanih z epidemijo.