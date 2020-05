V Selnici ob Dravi predstavili inovativno rešitev za razkuževanje prostorov

Selnica ob Dravi, 28. maja - V Osnovni šoli Selnica ob Dravi so danes v sodelovanju s Centrom za pametna mesta in skupnosti Univerze v Mariboru ter podjetjem Sloluks predstavili inovativno rešitev za razkuževanje prostorov. Gre za postopek z ultravijolično svetlobo UV-C, ki omogoča popolno odstranitev bakterij, plesni, spor in virusov, tudi novega koronavirusa.