Alpski odbor se strinja s sestavo ekip

Gre za predlog strokovnega sveta panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije. Dosedanji vodja ženske ekipe svetovnega pokala Janez Slivnik bo prevzel krovno koordinacijo kot glavni vodja vseh slovenskih reprezentanc. Ob tem Miha Verdnik ostaja glavni mož stroke kot vodja panoge za alpske discipline.

Po slovesu Petra Pena, ki je maja začel delovati v avstrijski ženski vrsti za hitre discipline, je polni mandat na čelu moške smukaške ekipe prejel Grega Koštomaj.

Nekdanji trener v ekipi Ilke Štuhec bo odgovoren za razvoj moške smukaške ekipe za svetovni pokal. V njej bodo še naprej Boštjan Kline, Martin Čater, Miha Hrobat in Klemen Kosi.

Kadrovsko in finančno podhranjeni ekipi bo novem pomagal nekdanji reprezentant Aleš Gorza v vlogi Koštomajevega pomočnika. Za servis bosta skrbela Rok Javor in Tomaž Knafelj.

Člana moške tehnične ekipe za svetovni pokal, Štefan Hadalin in Žan Kranjec, bosta še naprej delovala pod vodstvom trenerja Klemena Berganta. Edina vidna sprememba je na mestu serviserja, kjer je Barnabo Greppija že nasledil Lojze Debelak.

Ilka Štuhec že nekaj sezon vadi po svojem programu in s svojo ekipo. Večjo samostojnost bo po novem imela Meta Hrovat, ki bo vadila po individualnem programu. Za njem program skrbita Matija Grašič in Jure Hafner, za servis smuči pa Robi Kristan. Hafnerja so v ekipo Mete Hrovat, ki bo delovala formalno v okviru reprezentance, vključili na željo mlade tekmovalke, ki bo tudi krila vse stroške, povezane s Hafnerjem.

Dosedanji pomočnik Slivnika v ženski ekipi Sergej Poljšak bo kot novi vodja ženske ekipe skupaj z Mitjo Kuncem pomagal Tini Robnik in Ani Bucik. Zavit v meglo je status Maruše Ferk, Neja Dvornik bo vadila s pomočjo trenerja ekipe evropskega pokala Denisa Šteharnika.

Nekdanja tekmovalca Mitja Valenčič in Gašper Markič bosta kot trenerja odgovorna za razvoj mladih tekmovalcev, ki se bodo kalili na tekmah nižjega ranga za evropski pokal in Fis ter se bodo, na podlagi napredka, potegovali za nastop na tekmah najvišjega ranga za svetovni pokal.

Seja alpskega odbora je zaradi omejitev, povezanih s pandemijo covida-19, potekala za pred javnostjo zaprtimi vrati.

Mednarodna smučarska zveza je sicer ravno v tem tednu potrdila tekmovalni koledar svetovnega pokala v alpskem smučanju za sezono 2020/21.

Ta se bo začela z veleslalomskima tekmama 24. in 25. oktobra nad Söldnom. Ženski tekmi za Zlato lisico v Mariboru, veleslalomska in slalomska, bosta 16. in 17. januarja, moški tekmi v veleslalomu in slalomu za pokal Vitranc v Kranjski Gori pa 13. in 14. marca 2021. Letos Vitranca niso izpeljali zaradi novega koronavirusa. Sezona se bo sklenila v Lenzerheideju v Švici od 17. do 21. marca 2021.

Prireditelj svetovnega prvenstva v Cortini d'Ampezzo, ki bi morali letos gostiti finale sezone, a je to odpadlo zaradi pandemije covida-19, so zaprosili za enoletno preložitev SP na leto 2022.