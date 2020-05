Odbor DZ brez odločitve o resoluciji o razglasitvi izrednih okoljskih in podnebnih razmer

Ljubljana, 12. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes ni glasoval o predlogu resolucije o razglasitvi izrednih okoljskih in podnebnih razmer v Sloveniji, pod katerega so se podpisali poslanci SD, LMŠ in Levice ter vodji poslanskih skupin SAB in Desus. Zapletlo se je zaradi odsotnosti vladnega predstavnika. Vlada je sicer podporo resoluciji odrekla.