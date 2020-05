Odbor DZ zavrnil razglasitev izrednih podnebnih razmer v Sloveniji

Ljubljana, 14. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor danes ni podprl predloga resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer. Predlagatelji, SD, so poudarjali, da bi bil dokument pomemben korak k ukrepanju in spremembi miselnosti, koalicija pa je menila, da je premalo konkreten in da je bolje počakati na pripravo strategije in zakona.