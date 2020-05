Obrtniki in podjetniki pozivajo k oblikovanju še četrtega protikoronskega paketa

Ljubljana, 26. maja - Člani upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) so na današnji seji sklenili, da si bodo prizadevali za oblikovanje četrtega protikoronskega paketa, s katerim naj vlada pomaga vsem prizadetim panogam. Posledice epidemije so namreč za gospodarstvo katastrofalne, večina obrtnikov in podjetnikov pa se sooča s pomanjkanjem dela.