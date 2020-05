V Ljubljani protesti proti izključevanju naravovarstvenikov

Ljubljana, 26. maja - Pred današnjo obravnavo predloga tretjega protikoronskega zakona, ki bo podaljšal omejitev pravic nevladnih organizacij, v DZ se je pred ministrstvom za okolje in prostor zbralo več protestnikov. Posredovali so policisti, ki so štiri osebe odpeljali na policijsko postajo. Okoljski minister Andrej Vizjak je proteste že obsodil.