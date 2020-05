Programski svet RTVS danes nadaljuje majsko sejo

Ljubljana, 25. maja - Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo danes nadaljeval redno majsko sejo, ki jo je začel pred tednom dni. Takrat je prvič zasedal v obnovljeni sestavi in za novega podpredsednika sveta izvolil Matjaža Juharta. Tokrat mu na dnevnem redu ostajajo še poročilo varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter svetniški predlogi in pobude.