Programski svet pohvalil zaposlene na RTVS za delo v času epidemije

Ljubljana, 18. maja - Programski svet RTVS je na današnji seji, ko je prvič zasedal v obnovljeni sestavi, za novega podpredsednika sveta izvolil Matjaža Juharta. Sicer so svetniki večino seje namenili pregledu in oceni delovanja RTVS v času epidemije covida-19. Pri tem so izglasovali sklep, s katerim so izrekli pohvalo vsem zaposlenim za opravljeno delo.