Zaživela slovenska spletna stran na temo obvladovanja raka v času epidemije covida-19 in po njej

Ljubljana, 25. maja - Ob začetku evropskega tedna boja proti raku je zaživela osrednja slovenska spletna stran na temo obvladovanja raka v času epidemije covida-19 in po njej, ki jo je pripravila Zveza slovenskih društev za boj proti raku, so zapisali na ministrstvu za zdravje. Na strani so zbrane izjave slovenskih strokovnjakov, ki delujejo na onkološkem področju.