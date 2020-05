Devetošolci spet v šolah, nadaljujejo se prizadevanja za odpiranje meja s sosedami

pripravila Tjaša Doljak

Ljubljana, 25. maja - Število okuženih in hospitaliziranih v Sloveniji še naprej upada, skladno s tem se nadaljuje tudi rahljanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. V šolske klopi so se danes vrnili devetošolci, v socialnovarstvenih zavodih pa so začeli spet sprejemati uporabnike. Nadaljujejo se prizadevanja za odprtje meja s sosednjimi državami.