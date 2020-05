NLB s 15. junijem zapira deset poslovalnic po Sloveniji

Ljubljana/Mislinja, 25. maja - NLB nadaljuje pred leti začeto optimizacijo poslovne mreže in s 15. junijem letos zapira deset poslovalnic po Sloveniji. To so poslovalnice Bled, Lucija, Mislinja, Poljanska, Radenci, Semič, Senovo, Stari trg, Šentvid in Tržaška. Med drugim so zaradi napovedanega zaprtja v Mislinji že protestirali z občine in Sveta koroške regije.