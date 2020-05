Med hišno preiskavo na ormoškem območju zasežen revolver

Maribor, 25. maja - Ptujski policisti so v petek opravili hišno preiskavo pri kršitelju z območja Upravne enote Ormož, ki so ga obravnavali zaradi kršitve javnega reda in miru. Ob tem so našli in zasegli revolver, 46 pripadajočih nabojev ter dodatno krajšo cev za pištolo. Vse to je posedoval nezakonito.