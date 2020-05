Policija nasprotuje ustanavljanju vaških straž

Ljubljana, 20. maja - Na policiji so se odzvali na nedeljsko dogajanje v Slovenski Bistrici, kjer so člani t.i. Štajerske varde obiskali tamkajšnjo policijsko postajo in zahtevali pojasnila v zvezi z preverjanjem njihovih aktivnosti na zasebnem zemljišču v Cigonci. Kot so pojasnili, nasprotujejo ustanavljanju vaških straž z namenom prevzemanja nalog državnih organov.