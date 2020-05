Policisti 29-letnemu Ljubljančanu zasegli droge in orožje

Ljubljana, 22. maja - Policisti so v hišni preiskavi pri 29-letnem Ljubljančanu zasegli okoli 800 gramov kokaina in heroina, več tisoč evrov gotovine in polavtomatsko pištolo z naboji. Našli so še opremo in pripomočke za gojenje ter prodajo prepovedanih drog. Osumljenega bodo policisti danes privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.