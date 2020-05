Čehi ob odprtju barov tudi do zastonj piva

Praga, 25. maja - Na Češkem bodo po več tednih strogih ukrepov za zajezitev pandemije covida-19 danes znova odprli bare in restavracije in mnogim se bo uresničila želja po vrčku piva. In mnogi ga bodo dobili celo zastonj, saj se je največja češka pivovarna odločila za promocijsko kampanjo, poročajo češki mediji.