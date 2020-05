Nogometaši Seville so se že opravičili za kršitev karantene

Sevilla, 25. maja - Potem ko so štirje nogometaši Seville prekršili pravila karantene zaradi epidemije novega koronavirusa in kompromitirali protokol, ki so ga v Španiji pripravili pred napovedanim nadaljevanjem prvenstva, se je četverica že javno opravičila. Prav Sevilla naj bi odigrala prvo tekmo po karantenskem premoru proti Realu Betisu.