JAZMP in inšpektorat s številnimi nadzori nad ustreznostjo medicinske in varovalne opreme (tema)

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 23. maja - Pri agenciji za zdravila in medicinske pripomočke od 1. marca niso vpisali nobenega ventilatorja ali maske v register medicinskih pripomočkov, imajo pa veliko vlog. Za STA so potrdili, da so inšpekcijske aktivnosti močno intenzivirali na medicinske pripomočke, povezane z epidemijo. Veliko dela z nadzorom zaščitne opreme ima tudi tržni inšpektorat.