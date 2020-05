Nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen zaradi koronavirusa zapustil zapor

New York, 22. maja - Nekdanji odvetnik predsednika ZDA Donalda Trumpa Michael Cohen je danes zapustil zvezni zapor in se preselil v hišnega. Odvetniki so upravo za zapore uspeli prepričati, da je bolje, če je v času pandemije koronavirusa doma, saj okolici ni nevaren. Nevaren je le Trumpu, o katerem piše knjigo, ki bi lahko vplivala na novembrske volitve.