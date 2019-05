Cohen začenja prestajati zaporno kazen zaradi laganja za Trumpa

New York, 6. maja - Nekdanji odvetnik predsednika ZDA Michael Cohen začenja danes prestajati triletno zaporno kazen zaradi laganja in drugih dejanj, ki jih je izvršil za svojega delodajalca Donalda Trumpa. Ta kljub vsem preiskavam še vedno ostaja trdno na položaju predsednika ZDA, zaradi česar Cohen ni najbolj vesel in napoveduje nova razkritja.