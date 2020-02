Nekdanji odvetnik Stormy Daniels spoznan za krivega izsiljevanja podjetja Nike

New York, 15. februarja - Zvezna porota na Manhattnu je v petek nekdanjega odvetnika pornografske zvezdnice Stormy Daniels spoznala za krivega izsiljevanja podjetja Nike. Michaelu Avenattiju, ki je bil oster kritik predsednika ZDA Donalda Trumpa in je celo razmišljal o predsedniški kandidaturi, grozi kazen do 42 let zapora.