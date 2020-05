Zdravstveni inšpektorat od začetka epidemije izrekel za več kot 150.000 evrov glob

Ljubljana, 21. maja - Zdravstveni inšpektorat je v času epidemije opravil več kot 6000 inšpekcijskih pregledov in od policije prejel več kot 8000 predlogov za uvedbo prekrškovnih postopkov. Zaradi kršitev prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev so izrekli 50 glob, za kršitve prepovedi gibanja več kot 1200 glob. Skupni znesek glob znaša več kot 150.000 evrov.