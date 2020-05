Raziskava: Večina domačega dela v karanteni v ZDA in Evropi padla na matere

Boston, 21. maja - Večina dodatnih gospodinjskih opravil in skrbi za otroke je v karanteni padla na ramena zaposlenih mater in številne so temu le s težavo kos, izhaja iz danes objavljene raziskave organizacije Boston Consluting Group. Ta je zajela več kot 3000 zaposlenih staršev v ZDA, Veliki Britaniji, Italiji, Nemčiji in Franciji.