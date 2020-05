Vlada razporedila sredstva za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Ljubljana, 20. maja - Vlada je na podlagi zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic na današnji dopisni seji iz splošne proračunske rezervacije razporedila dobrih 96 milijonov evrov za namen plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetjem in zasebnikom, so sporočili iz urada vlada za komuniciranje.