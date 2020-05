Bolnišnicam in ZZZS od razglasitve epidemije 150 milijonov evrov posojil za likvidnostne težave

Ljubljana, 20. maja - Ministrstvo za finance je bolnišnicam in javnim zdravstvenim zavodom od razglasitve epidemije 12. marca do danes odobrilo za 150,96 milijona evrov posojil za premostitev likvidnostnih težav iz sredstev enotnega zakladniškega računa države. Največ, za 143 milijonov evrov posojil, so odobrili Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).