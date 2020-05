Komisija za nadzor javnih financ za večjo preglednost vladnega prerazporejanja proračunskih sredstev

Ljubljana, 20. maja - Komisija za nadzor javnih financ je danes sprejela nekaj priporočil vladi glede izvajanja zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju in poročanju državnemu zboru o tem. Ob kritikah, da je vladno prvo poročilo skopo in zamuja, so vlado pozvali, naj jim v treh dneh pošlje sklepe o prerazporeditvah pravic porabe od 16. marca do 6. maja.