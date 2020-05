V torek nova okužba v Metliki

Ljubljana, 20. maja - V torek do konca dneva so novo okužbo z virusom sars-cov-2 med slovenskimi občinami potrdili le v Metliki, kjer so tako doslej skupaj zabeležili 74 primerov. Občinam z najmanj enim potrjenim primerom okužbe se sicer že od 28. aprila ni pridružila nobena nova.