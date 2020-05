Glede vnovične vzpostavitve letalskega potniškega prometa še precej negotovosti

Ljubljana, 20. maja - Časovnica vzpostavitve potniškega prometa z brniškega letališča je dober teden po vnovični vzpostavitvi mednarodnega potniškega prometa še precej negotova. Nekateri prevozniki so sicer Fraportu Slovenija že sporočili načrte glede vnovični obnovitvi letov, a so ti odvisni od odprtja in pogojev prehajanja mej.