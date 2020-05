Zamisel slovenskih teniških igralcev za dobrodelne namene

Ljubljana, 20. maja - V Sloveniji bo prvič potekal dobrodelni teniški turnir, na katerem bo nastopilo 20 najboljših slovenskih igralcev, ki se bodo pomerili v skupinah vzhod in zahod. Tako imenovani Pokal Mime Jaušovec bo na sporedu od 6. do 8. junija, v treh dneh bo na sporedu 21 tekem. Prvi imeni turnirja sta najboljša slovenska igralca Polona Hercog in Aljaž Bedene.