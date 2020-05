Za mladino pristojni ministri EU o vplivu epidemije covida-19 na mlade

Ljubljana/Bruselj, 19. maja - Ministri EU, pristojni za mladino, med njimi tudi državni sekretar na šolskem ministrstvu Jure Gašparič so danes prek videokonference razpravljali o mladini, ki jo je pandemija covida-19 zelo prizadela. Pozvali so k vključitvi mladih v evropski načrt okrevanja in k fleksibilnosti pri izvajanju programov Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.