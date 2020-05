Države v EU snujejo načrte za odpiranje mej

pripravila Sara Kovač

Berlin/Pariz/Moskva, 19. maja - Številne države članice EU v okviru rahljanja ukrepov proti koronavirusu nadaljujejo priprave na odpiranje mej in pri tem snujejo različne načrte in dogovore. Tako denimo Avstrija, Češka, Slovaška in Madžarska načrtujejo skupno odprtje meja sredi junija. Takrat rahljanje omejitev na notranjih mejah napoveduje tudi Francija.