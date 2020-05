Evropa ob grožnjah Trumpa podprla WHO

Ženeva/Peking/Moskva, 19. maja - Podporo in nujnost okrepitve Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) med pandemijo novega koronavirusa so danes izrazili številni evropski voditelji, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, potem ko je predsednik ZDA Donald Trump zagrozil WHO s trajno zamrznitvijo financiranja.