Po odmoru kar osem poškodb v bundesligi

Berlin, 19. maja - Napovedi strokovnjakov, ki so menili, da bo po odmoru zaradi pandemije novega koronavirusa ogromno poškodb, so se v nemški nogometni ligi - ta se je vrnila kot prva, uresničile. Čeprav je večina klubov izkoristila novo pravilo petih menjav, se je kar osem nogometašev poškodovalo tako hudo, da so morali predčasno zapustiti igrišče.