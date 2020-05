Delodajalci v turizmu krepijo pozive vladi k pomoči sektorju

Ljubljana, 19. maja - Predstavniki delodajalskih združenj v turizmu pred sprejemanjem tretjega protikoronskega zakona krepijo pozive vladi k pomoči sektorju. Želijo si predvsem podaljšanja subvencioniranja čakanja na delo do konca leta in so razočarani, da je ta ukrep izginil iz vladnih načrtov. Če turizem ne bo dobil ustrezne pomoči, napovedujejo črn scenarij.