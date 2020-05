Podjetjem na voljo krediti z jamstvom SID banke

Ljubljana, 19. maja - Mikro, mala in srednja podjetja lahko pri NLB, Delavski hranilnici in Primorski hranilnici Vipava najamejo kredite z brezplačnim jamstvom SID banke v skupni višini skoraj 100 milijonov evrov. S tem jim bo dodatno olajšan dostop do ugodnih virov financiranja z bistveno nižjim zavarovanjem, so danes sporočili iz SID banke.