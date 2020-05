Sindikat gostinstva in turizma za podaljšanje ukrepa čakanja na delo do konca leta

Maribor, 19. maja - Sindikat delavcev gostinstva in turizma (SGIT) Slovenije tako kot turistična združenja apelira na vlado, da v tretjem protikoronskem paketu sprejme ukrepe, ki bodo zagotovili ohranitev delovnih mest v dejavnosti gostinstva in turizma. Vlado poziva, naj podaljša ukrep subvencioniranja nadomestila za čas čakanja na delo doma do konca leta.