V Čilu protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno

Santiago de Chile, 19. maja - Na revnem obrobju čilske prestolnice so izbruhnili protesti zaradi pomanjkanja hrane med karanteno zaradi pandemije covida-19. Protestniki so se v ponedeljek spopadli s policijo, ki je nato proti njim uporabila solzivec in vodne topove. Čilski predsednik Sebastian Pinera je po protestih obljubil hrano vsem, ki jo potrebujejo.