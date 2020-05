Mladi v Sloveniji bolj zadovoljni z življenjem, financami in službo kot starejše generacije

Ljubljana, 18. maja - V letu 2019 so bili z življenjem na splošno, financami in s službo v Sloveniji najbolj zadovoljni mladi, stari med 16 in 29 let, ugotavlja Statistični urad RS (Surs). Od tega so bili najbolj zadovoljni mladi v zasavski regiji, najmanj pa mladi v primorsko-notranjski statistični regiji.