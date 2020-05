Lani diplomiralo najmanj študentov v zadnjih desetih letih

Ljubljana, 9. maja - V letu 2019 je diplomiralo 16.100 študentov, kar je po podatkih Sursa 3,5 odstotka manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih deset letih. Med njimi je bilo več kot 40 odstotkov mlajših od 25 let, največ pa jih je diplomiralo iz poslovnih in upravnih ved ter prava.