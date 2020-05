Raziskava Mediane: Slovenci najraje preživljamo čas z družino

Ljubljana, 14. maja - Med Slovenci, Hrvati in Srbi obstajajo razlike glede odnosa do družine, je pokazala mednarodna raziskava, ki jo je ob mednarodnem dnevu družine izvedla agencija Mediana TGI Adria. Slovenci tako najraje preživljajo čas z družino, slednja pa jim je tudi bolj pomembna kot kariera, so sporočili iz Mediane.