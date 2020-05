Šolski ministri EU o potrebi po modernizaciji izobraževanja po pandemiji covida-19

Bruselj, 18. maja - Ministri članic Evropske unije, pristojni za izobraževanje, so na današnji videokonferenci govorili o ponovnem odpiranju šol, ki jih je večina držav zaradi koronavirusa zaprla, ter vpisu v naslednje šolsko oziroma študijsko leto. Ob tem so se zavzeli za modernizacijo izobraževalnih sistemov, so sporočili s slovenskega ministrstva za šolstvo.