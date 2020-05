Japonsko javnost med pandemijo prevzelo mitološko bitje

Tokio, 22. maja - Pokemoni in Hello Kitty so med izbruhom koronavirusa na Japonskem dali prostor mitološkemu bitju Amabie. Morski deklici podobna pošast z dolgimi lasmi, ki ima namesto nosu kljun, naj bi s tremi ribjimi repi branila pred boleznimi. Upodabljajo jo povsod, znašla se je kot motiv v tradicionalnih japonskih jedeh, narisati jo poskuša celo morski lev.