V večstanovanjskih stavbah namesto obveznega razkuževanja čiščenje skupnih prostorov in namestitev razkužil

Ljubljana, 17. maja - Po odpravi obveznega razkuževanja večstanovanjskih stavb so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) ta teden pripravili priporočila za čiščenje skupnih prostorov in opreme. Z vodo in detergentom je treba čistiti predvsem kljuke, stikala in ograje, ob vhod namestiti razkužilo za roke, skupni prostori pa se morajo večkrat na dan zračiti.