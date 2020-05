S ponedeljkom dovoljeni treningi in tekme za vse športnike

Brdo pri Kranju, 15. maja - Vlada je s ponedeljkom ob upoštevanju zdravstvenih navodil dovolila treninge in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih in površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah in v uradnih tekmovalnih sistemih brez gledalcev.