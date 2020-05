Na ministrstvu za zdravje do minulega tedna odobrili za 18,6 milijona evrov izplačil dodatkov, zahtevki še prihajajo

Ljubljana, 18. maja - Za dodatke k plačam, do katerih so zaposleni upravičeni za delo v času epidemije, je predvideno povračilo iz državnega proračuna, a morajo javni zavodi najprej resornim ministrstvom poslati zahtevke. Ministrstvo za zdravje je samo na podlagi zahtevkov, ki so pred tednom dni že bili na ministrstvu, odobrilo za 18,6 milijona evrov izplačil.