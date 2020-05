Prijeli Hrvata, ki je v Slovenijo pretihotapil več tujcev

Novo mesto, 15. maja - Policisti so danes zjutraj med varovanjem državne meje pri Biču ustavili kombinirano vozilo s hrvaško registracijo. Ugotovili so, da hrvaški državljan v vozilu prevaža več tujih državljanov, ki so nezakonito vstopili v državo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Dva tujca so našli tudi v tovornem vozilu s srbsko registracijo.