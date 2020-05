Mediji: Slovencema v tovornjakih zasegli večji količini kokaina

Koper, 13. maja - Tuji organi so v zadnjih dneh pri dveh slovenskih državljanih v tovornjakih zasegli večji količini prepovedanih drog, poročajo mediji. V angleškem Dovru so aretirali 50-letnega Koprčana, ki je v tovornjaku prevažal 82 kilogramov kokaina in tri kilograme heroina. Goriški orožniki so pri 46-letnemu Slovencu odkrili 40 kilogramov kokaina.