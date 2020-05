Novomeški policisti zasegli avtomobil in ukradene predmete

Novo mesto, 14. maja - Novomeški policisti so v sredo blizu Novega mesta ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da 32-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je tehnično neustrezen in neregistriran avtomobil. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zasegli avtomobil. Poleg tega se je kasneje izkazalo, da je imel v vozilu več ukradenih sadik rož.