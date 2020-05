Jamnik: Higienska varnost novi luksuz v hotelirstvu

Ljubljana, 15. maja - Predsednik Združenja hotelirjev Slovenije pri TGZS in direktor ljubljanskega hotela Slon Gregor Jamnik priporočila NIJZ za izvajanje hotelskih in gostinskih storitev v času epidemije covida-19 ocenjuje pozitivno. Ob tem je v izjavi za STA poudaril, da je "higienska varnost novi luksuz v hotelirstvu" in pozval kolege k spoštovanju priporočil.