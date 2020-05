Ob prehodih zunanje meje in na kontrolnih točkah na notranjih mejah nič več karantene, razen za osebe iz tretjih držav z izjemami

Ljubljana, 14. maja - Vlada je na dopisni seji spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije. Pri prihodu v Slovenijo za državljane Slovenije in drugih držav EU ni več predvidena karantena. Za državljane tretjih držav pa, a so pri tem izvzete nekatere skupine, denimo diplomati in delavci v tovornem prometu.